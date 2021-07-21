Литовский политик: миграционный кризис полностью спровоцирован литовскими властями, поэтому винить они могут только себя

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– сказал журналист.Он также уточнил, что после президентских выборов в Беларуси Литва начала активно вмешиваться в политику государства.– отметил Альгирдас Палецкис.Альгирдас Палецкис – литовский оппозиционный политик, журналист, обвиняемый в Литве в шпионаже в пользу России. Ранее департамент госбезопасности Литвы, прокуратура и госполиция на одной из пресс-конференций сообщили о раскрытии целой пророссийской сети, в которую якобы входил также Палецкис. Он находится под арестом с осени прошлого года.