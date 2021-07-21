Литовский оппозиционный политик, журналист Альгирдас Палецкис в разговоре со специальным корреспондентом "СБ. Беларусь сегодня" Людмилой Гладкой прокомментировал жестокое обращение пограничников Литвы с иракскими беженцами и объяснил, кто на самом деле виновен в миграционном кризисе.
– Власти Литвы в замешательстве. Они не знают, как реагировать. Возможно, [инцидент с иракскими мигрантами] продиктован полной паникой. С другой стороны, смешно, что эти люди в панике, поскольку они и виноваты в этой ситуации. Белорусский Президент сказал, что он как правитель страны долго сдерживал [миграционные] потоки, несмотря на довольно враждебную политику Литвы по отношению к Беларуси, – сказал журналист.
Он также уточнил, что после президентских выборов в Беларуси Литва начала активно вмешиваться в политику государства.
– На фоне этого Беларусь перестала действовать как раньше и сдерживать эти потоки. Поэтому этот кризис полностью спровоцирован литовскими властями, винить они могут только себя, – отметил Альгирдас Палецкис.
Альгирдас Палецкис – литовский оппозиционный политик, журналист, обвиняемый в Литве в шпионаже в пользу России. Ранее департамент госбезопасности Литвы, прокуратура и госполиция на одной из пресс-конференций сообщили о раскрытии целой пророссийской сети, в которую якобы входил также Палецкис. Он находится под арестом с осени прошлого года.
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Литовский политик: миграционный кризис полностью спровоцирован литовскими властями, поэтому винить они могут только себя
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