Об этом заявил известный литовский блогер Лауринас Рагельскис в разговоре со специальным корреспондентом "СБ. Беларусь сегодня" Людмилой Гладкой.
– В Литву и раньше попадали мигранты, просто сейчас мы узнали, какое реальное их количество пытается пройти в Евросоюз через северную границу. Эту всю волну, а за этот год пришло 2200 беженцев, сдерживали белорусские правоохранители, поэтому до Литвы просачивались единичные группы, – сказал Лауринас Рагельскис.
Блогер отметил, что ни один нелегальный мигрант не получил политическое убежище в Литве.
– Все те, кто его получили, приходили нормальным путем в погранпункт или приезжали в Литву, где просили [политическое убежище], предоставляли какие-то доказательства, что к ним применяются репрессии. В большинстве случаев это были граждане Российской Федерации, а также Таджикистана и Кыргызстана. С более экзотических краев официальные власти беженцев не приглашают и даже объявляют, что им здесь не место, – обратил внимание Лауринас Рагельскис.
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Литовский блогер: волну мигрантов сдерживали белорусские правоохранители, поэтому до Литвы просачивались единичные группы
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