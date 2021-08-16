Литовский блогер рассказал, зачем местным властям были нужны протесты в Вильнюсе

Блогер Лауринас Рагельскис рассказал в интервью, что беспорядками в Вильнюсе 10 августа пытались управлять. Какие-то люди из-за спины протестующих швыряли тяжелые предметы, а в зоне досягаемости публики неожиданно появлялись мешки с кирпичами и арматурой. Однако устраивали эти провокации власти с целью вывести из игры политических оппонентов.
Блогер рассказал, что представители литовских спецслужб якобы «уличили нескольких людей в связях с кругами, которые заинтересованы в продвижении интересов России в Литве. Все в такой оболочке, мол, Россия и Беларусь попытались натравить толпу на наше правительство».
Спикер пояснил:
– Но в реальности эта вся показуха была необходима для того, чтобы повязать организаторов и заодно дать предлог самоуправлению Вильнюса отменить все выданные разрешения на митинги. То есть, сейчас самоуправление Вильнюса сказало: «Все, после таких дел мы должны пересмотреть просьбы для проведения митингов». Но все ясно: [это делается] для того, чтобы в начале сентября люди не вышли на следующий шаг давления на власть. Чтобы не было общественного сопротивления этим принимаемым мерам (по борьбе с коронавирусом. - Прим. ред.).
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