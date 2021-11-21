Литовские СМИ плодят фейки о ситуации с беженцами, Польша стремится к региональному лидерству

Литовские СМИ плодят фейки о ситуации с беженцами на белорусской территории. На этот раз отличился литовский новостной интернет-портал «DELFI»:
- У границы с Литвой обосновалась группа мигрантов из Ирака. Все, о чем они сейчас мечтают – вернуться домой, но белорусские силовики не дают им этого сделать, - нагнетают там. - Группа из 13 иракцев сидит у костра на белорусской стороне, около Девенишкской петли (Шальчининкский район). Рядом с местом, где они расположились, находится граница с Литвой, территория ЕС. Но они туда не идут. Неподалеку стоят вооруженные автоматами белорусские пограничники.
Тем временем пограничники сопредельных стран уже пытаются наладить контакты со своими белорусскими коллегами, дабы вместе решать вопросы с беженцами. Так если хотите конструктива, зачем писать подобные вещи?
Польша тем временем перестала скрывать истинные мотивы своего поведения в сложившейся ситуации. Они уже прямо говорят о том, что хотят стать едва ли не «владычицей морской», а точнее лидерами региона. Эксперт по безопасности по фамилии Бжеский, комментируя обстановку для «wPolityce», отметил буквально следующее:
- Если Варшава победит в этой битве (то есть А.Лукашенко придется уступить, а мы не сдадимся, не пойдем на переговоры и не согласимся на гнилые компромиссы), она практически автоматически станет лидером региона. Более того, наши «Объединенные правые силы» смогут или возглавить европейский консерватизм, или запустить процесс его обновления, а это совсем не по душе Брюсселю, Берлину, Парижу и Москве.
Эксперты тем временем напоминают панам: любые претензии Польши на хоть какое-то значение в мире всегда заканчивалось тем, что общипанная курица оказывалась в наваристых щах…
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