Литовские силовики избивают мигрантов, пытаясь вытеснить на территорию Беларуси ночью – ГПК

Литовские силовики избивают мигрантов и угрожают оружием, пытаясь скрытно вытеснить их на территорию Беларуси ночью. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
В ведомстве рассказали, что литовские пограничники доставили на границу с Беларусью сразу две группы мигрантов.
– Как и их польские коллеги, литовские силовики избрали тактику скрытного силового вытеснения мигрантов в темное время суток сразу на нескольких направлениях. Литовские силовики избивают мигрантов и угрожают оружием, пытаясь скрытно вытеснить их на территорию Беларуси ночью, – подчеркнули в ГПК.
Иностранные граждане сообщили, что их задерживали на территории Литвы, сажали в машины и группами вывозили ночью к границе. Отмечается, что, пытаясь заставить беженцев идти в сторону Беларуси, литовские пограничники угрожали им оружием, использовали слезоточивый газ и электрошокеры. Мигранты просили защиты на территории Литвы, а также обращались к литовским властям с просьбой о предоставлении убежища.
– Непосредственно на линии границы военнослужащие Лидского погранотряда оказали людям необходимую помощь, предоставили пищу и воду. Испуганные иностранцы высказали искреннюю благодарность белорусским пограничникам за человечное отношение, – отметили в ГПК.
Видео: ГПК