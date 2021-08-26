Литовские силовики избивают мигрантов, пытаясь вытеснить на территорию Беларуси ночью – ГПК

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

В ведомстве рассказали, что литовские пограничники доставили на границу с Беларусью сразу две группы мигрантов.– подчеркнули в ГПК.Иностранные граждане сообщили, что их задерживали на территории Литвы, сажали в машины и группами вывозили ночью к границе. Отмечается, что, пытаясь заставить беженцев идти в сторону Беларуси, литовские пограничники угрожали им оружием, использовали слезоточивый газ и электрошокеры. Мигранты просили защиты на территории Литвы, а также обращались к литовским властям с просьбой о предоставлении убежища., – отметили в ГПК.Видео: ГПК