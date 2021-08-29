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Литовские пограничники выбросили из страны беженку в полуобморочном состоянии - ГПК

В Госпогранкомитете заявили, что литовские пограничники выбросили из страны пожилую беженку: женщина лежала на белорусско-литовской границе практически без сознания.  

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Это случилось в пятницу, 27 августа на участке Лидского погранотряда. Военнослужащие пограничной заставы "Дотишки" обнаружили лежащую вблизи разделительной полосы пожилую женщину и двоих парней.

Иностранка смогла произнести только "help". Первую помощь пострадавшей оказали белорусские пограничники. На место прибыла бригада "скорой". 

- Когда женщине стало лучше, она пояснила, что к линии границы мигрантов доставили литовские силовики. Беженцы направлялись в Литву просить убежище, но в ответ местные правоохранители угрожали убийством. Мигранты пожаловались, что их морили голодом и применяли силу, - прокомментировали инцидент в ГПК. 

Видео: YouTube-канал "Пограничная служба Республики Беларусь"
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