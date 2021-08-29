Литовские пограничники выбросили из страны беженку в полуобморочном состоянии - ГПК

В Госпогранкомитете заявили, что литовские пограничники выбросили из страны пожилую беженку: женщина лежала на белорусско-литовской границе практически без сознания.
Иностранка смогла произнести только "help". Первую помощь пострадавшей оказали белорусские пограничники. На место прибыла бригада "скорой".
- Когда женщине стало лучше, она пояснила, что к линии границы мигрантов доставили литовские силовики. Беженцы направлялись в Литву просить убежище, но в ответ местные правоохранители угрожали убийством. Мигранты пожаловались, что их морили голодом и применяли силу, - прокомментировали инцидент в ГПК.
Видео: YouTube-канал "Пограничная служба Республики Беларусь"