Литовские пограничники продолжают издеваться над мигрантами: шокирующие видео и комментарии экспертов

Очередную попытку агрессивной депортации мигрантов из Литвы зафиксировали полоцкие пограничники. Беженцев гнали, как скот, несмотря на плохое самочувствие членов группы, среди которых были женщины и дети. О таком ужасающем инциденте и других подробностях литовской политики в отношении мигрантов рассказали в сюжете «Беларусь 1».
Видео: АТН
«Еще на территории Литвы одному из мужчин стало плохо: он неоднократно жаловался на боли в груди, демонстрируя это жестами литовским пограничникам. Однако вместо оказания медицинской помощи силовики старались быстрее перегнать людей на сопредельную территорию. А там уже, видимо, по принципу «не моя забота, не моя печаль», – отмечается в сюжете.
Что было с этим мужчиной дальше? Уже находясь на белорусской земле, он потерял сознание. На этот раз жизнь человека удалось спасти. Сотрудник «скорой», давшая комментарий «Беларусь 1», подчеркнула: «Состояние гражданина Ирака очень тяжелое, его требуется госпитализация. На данный момент ему оказана необходимая медицинская помощь».
Подробности – в видео. Осторожно, в нем есть шокирующие кадры.