Литовские пограничники продолжают издеваться над мигрантами: шокирующие видео и комментарии экспертов

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АТН

– отмечается в сюжете.Что было с этим мужчиной дальше? Уже находясь на белорусской земле, он потерял сознание. На этот раз жизнь человека удалось спасти. Сотрудник «скорой», давшая комментарий «Беларусь 1», подчеркнула:Подробности – в видео. Осторожно, в нем есть шокирующие кадры.