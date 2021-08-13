Литовские «борцы за демократию» в Беларуси не смогли поладить со своим же народом – СМИ

Одним из первых здание Сейма Литвы, возле которого собрались митингующие, покинул министр обороны Арвидас Анушаускас. Именно он в августе 2020 года предложил сформировать делегацию для поездки в Беларусь. Его туда никто не звал, но Анушаускаса это не смущало. Уж больно хотелось помочь братскому белорусскому народу и поучаствовать в урегулировании политического кризиса на территории иностранного государства. У здания парламента Анушаускаса встречали криками «Позор!». Общаться с недовольной толпой министр обороны не стал – поспешил сесть в автомобиль.Одним из тех, кого пристыдили участники митинга, стал депутат Томас Томилинас. Год назад он тоже вошел в делегацию, которую Сейм Литвы сформировал для урегулирования политического кризиса в Беларуси.Громче всех толпа выкрикивала оскорбления председателю парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринасу Кащюнасу. К слову, в предыдущем созыве парламента Кащюнас возглавлял целую депутатскую группу «За демократическую Беларусь».Лидер литовских консерваторов Витаутас Ландсбергис год назад записал к белорусам видеообращение, в котором призывал их побыстрее свергнуть Александра Лукашенко и создать «подлинный парламент». Своему собственному народу Ландсбергис почему-то советует делать прямо противоположное – не устраивать провокации.В результате беспорядков самых осторожных политиков пришлось буквально эвакуировать из здания Сейма. Их вывезли в автобусе, который люди закидывали камнями. Вероятно, внутри было еще немало известных борцов за демократию в России, Беларуси и Украине, но в своей стране демократию «майданного» типа они не приветствуют, рассуждают авторы Rubaltic.