Через месяц гостей примет XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка. Центральный экспонент – Содружество Независимых Государств

Книжный домВ 2021 году страны — члены СНГ отмечают важную дату — 30‑летие создания Содружества Независимых Государств. Поэтому вполне логично, что этот красивый юбилей послужил ориентиром для объявления центральным экспонентом выставки Содружество Независимых Государств, где, напомним, сейчас председательствует наша страна. Заместитель министра информации Игорь Бузовский обращает внимание:
— Это совмещение в том числе и наших инициатив: национальный стенд будет неотъемлемой частью литературного пространства стран СНГ. При этом все страны по‑прежнему сохранят свои павильоны.
Центральный экспонент определил концепцию застройки площадки, а также девиз выставки «Книга объединяет людей и страны». Одиннадцать государств — одиннадцать творческих «комнат» большого дома, куда издательства по традиции привезут новинки, многие из которых пока еще нельзя найти даже в интернете. Игорь Иванович продолжает:
— Центральная экспозиция будет символично оформлена в стиле общего дома, состоящего из разных комнат. Гостиная, скажем, будет отдана центральной площадке СНГ, где читатели получат шанс познакомиться с изданиями, которые в разные годы становились обладателями Гран‑при международного конкурса «Искусство книги».
Святая святых большого гостеприимного дома — настоящий «писательский кабинет». Эта площадка даст возможность лучше всмотреться в издания по истории, культуре и искусству — их представят все страны, входящие в СНГ. Здесь же будут обсуждать самые интересные новинки. Подискутировать с авторами, критиками, переводчиками сможет каждый гость выставки.
XXVIII Минская международная книжная выставка‑ярмарка пройдет с 18 по 21 февраля. Открытие состоится 18 февраля в 12:00. Обратите внимание: с 18 по 20 февраля выставка будет работать с 10:00 до 20:00, 21 февраля — до 17:00.
Писать и продаватьГлавная новинка выставки‑ярмарки этого года — первый в стране отбор литературных проектов для приоритетного издания в государственных издательствах.
Вчера Министерство информации объявило о старте литературного стартапа LitUp, на который уже можно присылать свои произведения. С лучшими гости выставки‑ярмарки познакомятся 20 февраля.
Цель стартапа, впрочем, не только поддержать молодое поколение, но и научить его презентовать свои произведения.
В дни работы Международной книжной выставки‑ярмарки от станции метро «Немига» будет работать поэтический автобус, который не только доставит книголюбов на выставку, но и познакомит с творчеством известных отечественных писателей и поэтов.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга Ванина, директор издательства «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки»:
— Среди книг, которые мы представим на выставке, будет энциклопедия о Владимире Короткевиче — это одно из самых долгожданных изданий для наших читателей. Обязательно организуем тематическую презентацию, куда пригласим его авторов: ученых, филологов, искусствоведов.
Виктория Калистратова, директор издательства «Народная асвета»:
— Мы представим две программы: развлекательно‑познавательную для маленьких читателей и непосредственно презентации новых изданий с автограф‑сессиями авторов. Некоторые из них будем совмещать с игрой. Например, во время презентации книги Александры Хоменок «Приключения Эллис» детки и их родители смогут изготовить куклу — героиню сказки.
Александр Бадак, директор издательства «Мастацкая лiтаратура»:
— В этом году мы отмечаем три крупных юбилея: 100‑летие со дня рождения Ивана Шамякина и Ивана Мележа, а также 115‑летие Кондрата Крапивы. И мы планируем не только представить их произведения публике, но и пригласить на встречу с читателями родственников классиков. Отправили приглашения дочерям Шамякина — Татьяне и Олесе, а также его внучке Марии и родственникам Мележа — дочерям Людмиле и Ларисе и внуку, художнику Ивану Семилетову. Также ждем в гостях внучку Кондрата Крапивы Елену Атрахович.