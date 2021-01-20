Через месяц гостей примет XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка. Центральный экспонент – Содружество Независимых Государств

Книжный дом

XXVIII Минская международная книжная выставка‑ярмарка пройдет с 18 по 21 февраля. Открытие состоится 18 февраля в 12:00. Обратите внимание: с 18 по 20 февраля выставка будет работать с 10:00 до 20:00, 21 февраля — до 17:00.



Писать и продавать

В дни работы Международной книжной выставки‑ярмарки от станции метро «Немига» будет работать поэтический автобус, который не только доставит книголюбов на выставку, но и познакомит с творчеством известных отечественных писателей и поэтов.

ПРЯМАЯ ­РЕЧЬ

В 2021 году страны — члены СНГ отмечают важную дату — 30‑летие создания Содружества Независимых Государств. Поэтому вполне логично, что этот красивый юбилей послужил ориентиром для объявления центральным экспонентом выставки Содружество Независимых Государств, где, напомним, сейчас председательствует наша страна.обращает внимание:Центральный экспонент определил концепцию застройки площадки, а также девиз выставки «Книга объединяет людей и страны». Одиннадцать государств — одиннадцать творческих «комнат» большого дома, куда издательства по традиции привезут новинки, многие из которых пока еще нельзя найти даже в интернете. Игорь Иванович продолжает:Святая святых большого гостеприимного дома — настоящий «писательский кабинет». Эта площадка даст возможность лучше всмотреться в издания по истории, культуре и искусству — их представят все страны, входящие в СНГ. Здесь же будут обсуждать самые интересные новинки. Подискутировать с авторами, критиками, переводчиками сможет каждый гость выставки.Главная новинка выставки‑ярмарки этого года — первый в стране отбор литературных проектов для приоритетного издания в государственных издательствах.Вчера Министерство информации объявило о старте литературного стартапа LitUp, на который уже можно присылать свои произведения. С лучшими гости выставки‑ярмарки познакомятся 20 февраля.Цель стартапа, впрочем, не только поддержать молодое поколение, но и научить его презентовать свои произведения.— Среди книг, которые мы представим на выставке, будет энциклопедия о Владимире Короткевиче — это одно из самых долгожданных изданий для наших читателей. Обязательно организуем тематическую презентацию, куда пригласим его авторов: ученых, филологов, искусствоведов.— Мы представим две программы: развлекательно‑познавательную для маленьких читателей и непосредственно презентации новых изданий с автограф‑сессиями авторов. Некоторые из них будем совмещать с игрой. Например, во время презентации книги Александры Хоменок «Приключения Эллис» детки и их родители смогут изготовить куклу — героиню сказки.— В этом году мы отмечаем три крупных юбилея: 100‑летие со дня рождения Ивана Шамякина и Ивана Мележа, а также 115‑летие Кондрата Крапивы. И мы планируем не только представить их произведения публике, но и пригласить на встречу с читателями родственников классиков. Отправили приглашения дочерям Шамякина — Татьяне и Олесе, а также его внучке Марии и родственникам Мележа — дочерям Людмиле и Ларисе и внуку, художнику Ивану Семилетову. Также ждем в гостях внучку Кондрата Крапивы Елену Атрахович.