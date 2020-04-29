Листья на березе, картофель в борозде

В КСУП «Комбинат «Восток» Гомельского района первые гектары картофеля были посажены в середине апреля. Под него отведено 530 гектаров. Раньше, кстати, садили почти тысячу гектаров, но в прошлом году из-за финансовой нестабильности и спада спроса площади пришлось сократить.





На утро вчерашнего дня здесь посажено 200 гектаров. Предпочтение отдают сортам «Бриз», «Манифест» и «Ред-Скарлетт». Три сажалки дают за световой день прибавку в 30 гектаров.

Механизатор Николай Бурсов (на снимке) работает в «Востоке» более 30 лет и именно ему доверяют эту ответственную работу. Он аккуратно маневрирует по полю, в бункере картофелесажалки только отборный посевной материал. Сегодня на поле у населенного пункта Осовец он садит «манифест», который славится хорошими вкусовыми качествами и неплохой урожайностью.

— Дождей хороших с осени не было, снега не было, поэтому влагу, которая еще есть, надо успеть поймать, — озабочен механизатор. — Мы решили, что ничего страшного не будет, если мы приступим к посадке картофеля раньше.

— Сигнал к посадке картофеля — когда начинают распускаться листья на березе, — говорит главный агроном Петр Новиков. — Это значит, что земля на глубине 10 сантиметров прогрета до 8—9 градусов. Кроме того, очень важно успеть положить клубни во влажную почву. Дожди для нашей области в последние годы стали редкой удачей, а потому стараемся все сделать пораньше.

Всего в Гомельском районе картофель возделывают четыре хозяйства. Кроме «Востока» его научились выращивать в КСУП «Тепличное», «Брилево» и «Урицкое». Из 795 гектаров в районе посажено 323, что составляет 41 процент от запланированной площади.

Заканчивают посадку картофеля специализированные хозяйства Мозырского района — Мозырская овощная фабрика, Экспериментальная база «Криничная» и КСУП «Слободское имени Ленина». Всего под него в районе отведено 306 гектаров, посадка практически завершена.

— Этого объема вполне достаточно, чтобы обеспечить город, а также для закладки стабилизационного фонда, — рассказывает председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко. — Учреждениям образования и здравоохранения хватает картофеля до нового урожая.

По словам главы района, в этом году семенной картофель сохранился хорошо, отходов очень мало. При посадке семенной материал протравливают от проволочника и колорадского жука, чтобы исключить раннее заселение посевов этими вредителями.

— За годы моей работы в районе посевные были разные: и дождливые, и засушливые, и с разными температурными режимами, — добавляет Елена Федоровна. — Всякое бывало, но всегда справлялись. Справимся и в этот раз.

Заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Елена Филипович рассказывает, что, как и в прошлые годы, под картофель отведено 4160 гектаров. На утро вчерашнего дня посажено его 2430 гектаров, а это 58 процентов от плана. Многие хозяйства предпочтение отдают сортам белорусской селекции «Манифест», «Бриз», «Скарб», которые дают возможность получить с каждого гектара неплохой урожай.

— Оптимальный срок — неделя-полторы. Вирус вирусом, а без картофеля нам никак. Да и интерес к этой культуре у белорусов не пропадает. Посмотрите, что из-за эпидемии происходит на мировых рынках продовольствия. Производственные и торговые связи нарушаются. А у нас уникальная возможность работать с картофелем, с плодовыми и овощными культурами внутри страны.