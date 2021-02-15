Личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц проведет завтра председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.
Начало приема в 10:00. Мероприятие будет проходить по столичному адресу: ул. Кирова, 49. Предварительная запись – по телефону в Минске (8-017) 327-26-71.
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Кроме того, в ближайшие дни личные приемы проведут члены президиума Совета Республики:
18 февраля – председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец;
24 февраля – председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.
Начало обоих приемов – в 10:00.
Фото: БЕЛТА
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Лискович завтра проведет личный прием
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