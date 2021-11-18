Лискович: за сутки 37 беженцев обратились за медпомощью, главное – не допустить всплеска заболеваемости

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, – сказал Виктор Лискович. –По словам сенатора, планируется организовать работу автолавки, а также обменного пункта для того, чтобы желающие смогли приобрести товары первой необходимости.Виктор Лискович также заверил, что белорусская сторона делает все для того, чтобы смягчить жесткие условия жизни беженцев, а также не позволить распространиться инфекциям, не дать обостриться хроническим заболеваниям: