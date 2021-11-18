Лискович: за сутки 37 беженцев обратились за медпомощью, главное – не допустить всплеска заболеваемости

Беженцам на белорусско-польской границе оказывают необходимую медицинскую помощь, делается все возможное для недопущения распространения заболеваний. Об этом журналистам сообщил в четверг утром председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, передает корреспондент sb.by.
– Ночь в лагере прошла спокойно, – сказал Виктор Лискович. – За прошедшие сутки медики оказали помощь 37 обратившимся, выдали 10 тысяч масок. С сегодняшнего дня начнут работать волонтеры-иностранцы для того, чтобы улучшить коммуникацию с беженцами.
По словам сенатора, планируется организовать работу автолавки, а также обменного пункта для того, чтобы желающие смогли приобрести товары первой необходимости.
Виктор Лискович также заверил, что белорусская сторона делает все для того, чтобы смягчить жесткие условия жизни беженцев, а также не позволить распространиться инфекциям, не дать обостриться хроническим заболеваниям:
– Сегодня планируем начать вакцинацию беженцев. Все предпринимаемые меры будут способствовать тому, чтобы они сохранили свое здоровье.