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  2. Лискович: за сутки 37 беженцев обратились за медпомощью, главное – не допустить всплеска заболеваемости

Лискович: за сутки 37 беженцев обратились за медпомощью, главное – не допустить всплеска заболеваемости

Беженцам на белорусско-польской границе оказывают необходимую медицинскую помощь, делается все возможное для недопущения распространения заболеваний. Об этом журналистам сообщил в четверг утром председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, передает корреспондент sb.by.


– Ночь в лагере прошла спокойно, – сказал Виктор Лискович. – За прошедшие сутки медики оказали помощь 37 обратившимся, выдали 10 тысяч масок. С сегодняшнего дня начнут работать волонтеры-иностранцы для того, чтобы улучшить коммуникацию с беженцами.

По словам сенатора, планируется организовать работу автолавки, а также обменного пункта для того, чтобы желающие смогли приобрести товары первой необходимости.

Виктор Лискович также заверил, что белорусская сторона делает все для того, чтобы смягчить жесткие условия жизни беженцев, а также не позволить распространиться инфекциям, не дать обостриться хроническим заболеваниям:

– Сегодня планируем начать вакцинацию беженцев. Все предпринимаемые меры будут способствовать тому, чтобы они сохранили свое здоровье.

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Фото: Егор Ермалицкий
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