Лискович: в центре внимания - дети

Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Виктор Лискович проводит в транспортно-логистическом центре "Брузги" (где нашли приют беженцы) и его окрестностях времени больше, чем дома. Сенатор оперативно решает все вопросы, связанные с недавними поручениями Главы государства. Взрослые беженцы уважительно называют Виктора Андреевича "дженерале" (генерал), а дети не отходят ни на шаг. Виктор Лискович говорит, что дети постоянно находятся в центре внимания белорусских властей:
- Каждый новый рабочий день я начинаю с того, что обхожу всё помещение ТЛЦ "Брузги" вдоль и поперек. Детально интересуюсь текущими проблемами беженцев и тут же совместно с представителями государственных органов и общественных организаций ищу пути их решения. Понятное дело, больше всего заботимся о детях. Смотрим, чтобы они были обеспечены теплой одеждой, горячим питанием, напитками, постоянно подвозим (отдельное спасибо неравнодушным землякам!) им игрушки и сладости.