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  2. Лискович о пресс-центре в ТЛЦ: сформируем единое медиапространство

Лискович о пресс-центре в ТЛЦ: сформируем единое медиапространство

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович рассказал, что для журналистов, освещающих ситуацию с беженцами, оборудуют пресс-центр:

– Главная задача – обеспечить достаточную емкость интернета. Сформируем единое медиапространство, чтобы корреспонденты из разных стран могли быстро, объективно и правдиво передавать информацию о происходящем.

По словам Виктора Лисковича, сегодня обстановка в торгово-логистическом центре спокойная. Беженцы получают горячую пищу. Полевая баня, которую разворачивают неподалеку, заработает завтра.

– Те действия, которые мы предприняли, направлены на лучшую координацию работы всех служб и ведомств, помогающих беженцам в возникшей ситуации, – подчеркнул сенатор. 

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