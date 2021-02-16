Личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц проведет сегодня председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.
Прием начнется в 10:00 по столичному адресу: ул. Кирова, 49. Предварительная запись – по телефону в Минске 8 (017) 327-26-71.
Кроме того, в ближайшие дни личные приемы проведут члены президиума Совета Республики:
18 февраля – председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец;
24 февраля – председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.
Начало обоих приемов – в 10:00.
Фото: архив БЕЛТА
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Лискович сегодня проведет личный прием
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