Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович проведет 29 июля в Слонимском районном исполнительном комитете выездной личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты Парламента.
Фото: БЕЛТА
Прием пройдет с 14:00 до 16:00 по адресу ул. Красноармейская, 40. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефонам 8 (01562) 5-03-60, 8 (01562) 2-71-77.
Кроме того, Лискович проведет прямую телефонную линию по номеру 8 (01562) 2-72-87.
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Лискович проведет выездной прием граждан в Слониме 29 июля
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