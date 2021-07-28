Лискович проведет выездной прием граждан в Слониме 29 июля

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БЕЛТА

Прием пройдет с 14:00 до 16:00 по адресу ул. Красноармейская, 40. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефонам 8 (01562) 5-03-60, 8 (01562) 2-71-77.Кроме того, Лискович проведет прямую телефонную линию по номеру 8 (01562) 2-72-87.