Лискович: порядка тысячи человек сегодня будут ночевать в логистическом центре

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отметил Виктор Лискович.А в логистическом центре, в котором разместили беженцев, как раз ужин - каша. Здесь тепло, можно просушить вещи, зарядить телефон. Можно поспать.В логистическом центре всё больше беженцев. К сожалению, из стихийного лагеря ушли не все.