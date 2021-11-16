Лискович: порядка тысячи человек сегодня будут ночевать в логистическом центре

Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович.
- Сегодня у беженцев был трудный день: слезоточивый газ, водомёты, холод. Мы не могли никого покормить. После чего было принято решение разместить беженцев под крышу. Очень быстро нашли помещение, сместили груз и подготовили помещение для сна. Готовим горячее питание. Экстренно обеспечили всех теплыми одеялами и подушками. Представители белорусской православной церкви привезли одежду. Порядка тысячи человек сегодня будут ночевать в логистическом центре. Всех их осмотрел доктор. Заболевшим оказана необходимая медицинская помощь. Врачи продолжат дежурить круглосуточно. Весь этот быт, который мы организовали, гораздо лучше, чем проживание на улице, - отметил Виктор Лискович.
А в логистическом центре, в котором разместили беженцев, как раз ужин - каша. Здесь тепло, можно просушить вещи, зарядить телефон. Можно поспать.
В логистическом центре всё больше беженцев. К сожалению, из стихийного лагеря ушли не все.