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Лискович: порядка тысячи человек сегодня будут ночевать в логистическом центре

Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович.

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- Сегодня у беженцев был трудный день: слезоточивый  газ, водомёты, холод. Мы не могли никого покормить. После чего было принято решение разместить беженцев под крышу. Очень быстро нашли помещение, сместили груз и подготовили помещение для сна.  Готовим горячее питание. Экстренно обеспечили всех теплыми одеялами и подушками. Представители белорусской православной церкви привезли одежду. Порядка тысячи человек сегодня будут ночевать в логистическом центре. Всех их осмотрел доктор. Заболевшим оказана необходимая медицинская помощь. Врачи продолжат дежурить круглосуточно. Весь этот быт, который мы организовали,  гораздо лучше, чем проживание на улице, - отметил Виктор Лискович.

А в логистическом центре, в котором разместили беженцев, как раз ужин - каша. Здесь тепло, можно просушить вещи, зарядить телефон. Можно поспать.

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В логистическом центре всё больше беженцев. К сожалению, из стихийного лагеря ушли не все.

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