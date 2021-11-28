Лискович о визите международных организаций в ТЛЦ: на чужом горе пиариться – это самое последнее

Так визиты отдельных международных организаций в ТЛЦ, где находятся беженцы, охарактеризовал председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович.
- На протяжении почти трех недель мы ежедневно общались с беженцами, чтобы понять их внутреннее содержание, что им нужно. Они отзывчивые и идут на контакт с белорусской стороной. Ежедневно они благодарят белорусский народ и нашего Президента. У них теплое отношение к нашей стране. У этих людей один посыл - мы пришли сюда, чтобы транзитом проследовать в Европу и конкретно в Германию, - подчеркнул он в эфире телеканала ОНТ.
Лискович также отметил:
- На чужом горе пиариться - это самое последнее. Я не понимаю, как это - приехать и делать снимки на чужой боли.
Сенатор напомнил, что на границе сейчас работает огромное количество волонтеров, среди которых немало молодежи, студентов Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.
- За это время белорусы собрали 114 т гуманитарного груза. На сегодняшний день 90 т уже роздано. Все наше гражданское общество сопереживает и поддерживает беженцев.
При этом он подчеркнул, что беженцам оказывается всевозможная помощь, в том числе и медицинская. Лискович также напомнил, что в больницах сейчас находятся всего 6 беженцев. У всех пациентов наблюдается положительная динамика.
Сенатор также указал на слаженную работу всех служб и ведомств страны, которые работают в лагере беженцев.
- Тут работают все: и гражданские, и военные, и коммунальные, и социальные службы. Все очень четко и слаженно выстроено, - заключил он.
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