Лискович: медицинская помощь беженцам в ТЛЦ четко организована

сказал Виктор Лискович.Белорусские медики, работающие на территории ТЛЦ, рассказали, что многие обращаются с симптомами простуды, некоторые жалуются на боль в животе, зубную боль.констатировали они.Что касается вакцинации, то, по словам Виктора Лисковича, те, кто хотел вакцинироваться, это сделал.– отметил он.Виктор Лискович также сообщил, что сегодня в лагере детям раздали игрушки, они были очень довольны.– сказал Виктор Лискович.Сейчас в центре, где находятся беженцы, расчищают от товаров еще несколько сотен квадратных метров. В помещении станет свободнее, люди расположатся удобнее. К вечеру они возвращаются с улицы, начинают готовиться к ночи.