– Каждый день общаюсь с беженцами. Они очень благодарны белорусам, Президенту страны, руководству области. Однако те, кто находится в лагере, хотят только одного – уйти отсюда в те точки, которые они для себя определили. Сегодняшнее похолодание не дает нам особых поводов для беспокойства. Беженцы нормально переносят низкие температуры. Хочется отметить, что острых заболеваний среди взрослых и детей не наблюдается, хотя ежедневно за медицинской помощью обращается около 60 человек. Кстати, беженцы сами помогли выявить и обследовать 22 беременных женщин. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Лискович: ежедневно за медицинской помощью обращается около 60 беженцев
Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович ежедневно приезжает в ТЛЦ, чтобы контролировать ситуацию на границе:
– Каждый день общаюсь с беженцами. Они очень благодарны белорусам, Президенту страны, руководству области. Однако те, кто находится в лагере, хотят только одного – уйти отсюда в те точки, которые они для себя определили. Сегодняшнее похолодание не дает нам особых поводов для беспокойства. Беженцы нормально переносят низкие температуры. Хочется отметить, что острых заболеваний среди взрослых и детей не наблюдается, хотя ежедневно за медицинской помощью обращается около 60 человек. Кстати, беженцы сами помогли выявить и обследовать 22 беременных женщин. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
– Каждый день общаюсь с беженцами. Они очень благодарны белорусам, Президенту страны, руководству области. Однако те, кто находится в лагере, хотят только одного – уйти отсюда в те точки, которые они для себя определили. Сегодняшнее похолодание не дает нам особых поводов для беспокойства. Беженцы нормально переносят низкие температуры. Хочется отметить, что острых заболеваний среди взрослых и детей не наблюдается, хотя ежедневно за медицинской помощью обращается около 60 человек. Кстати, беженцы сами помогли выявить и обследовать 22 беременных женщин. Их состояние оценивается как удовлетворительное.