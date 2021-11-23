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  2. Лискович: ежедневно за медицинской помощью обращается около 60 беженцев

Лискович: ежедневно за медицинской помощью обращается около 60 беженцев

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович ежедневно приезжает в ТЛЦ, чтобы контролировать ситуацию на границе:


 Каждый день общаюсь с беженцами. Они очень благодарны белорусам, Президенту страны, руководству области. Однако те, кто находится в лагере, хотят только одного – уйти отсюда в те точки, которые они для себя определили. Сегодняшнее похолодание не дает нам особых поводов для беспокойства. Беженцы нормально переносят низкие температуры. Хочется отметить, что острых заболеваний среди взрослых и детей не наблюдается, хотя ежедневно за медицинской помощью обращается около 60 человек. Кстати, беженцы сами помогли выявить и обследовать 22 беременных женщин. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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