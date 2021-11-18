Лискович: ежедневно беженцам выдается 8 тонн продуктов

Об этом в эфире СТВ рассказал Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси.
– Я с ними [беженцами. – Прим. ред.] каждый день общаюсь. Мы говорим не только о текущей ситуации. Говорим о перспективе. Они все нацелены только на одно: хотят в Европу – туда, куда их позвали. Все что можно, белорусская сторона для них сделала: накормила, приютила, крышу над головой сделала. Сегодня мы забрали последних беженцев с границы, они все будут в тепле. Организовано регулярное питание: ежедневно беженцам выдается 8 тонн продуктов, – обратил внимание Виктор Лискович.