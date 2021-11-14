Лискович: для беженцев собрано 30 тонн гуманитарного груза

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович кратко прокомментировал итоги очередной, уже шестой по счету ночи, проведенной беженцами в лагере у польской границы:
— Начну с того, что очередная ночь в лагере прошла спокойно. Вновь, как и прежде, обошлось без происшествий и каких-либо нарушений общественного порядка. Этому способствовала большая профилактическая работа представителей многочисленных служб белорусской стороны. Поскольку беженцы лишены элементарных благ цивилизации, мы по максимуму обеспечили их водой, едой и теплом, и первую очередь детей и женщин. Сегодня в лагере будут установлены биотуалеты и мусорные контейнеры. Ведь не секрет, что чистота и порядок – это залог здоровья и санитарного благополучия. Приведу несколько цифр. За 5 дней нами собрано 30 тонн гуманитарного груза: 7 тонн питьевой воды, 18 тонн продуктов питания, из них 5 тонн молока, более 3 тонн хлеба, несколько тонн мяса и кондитерских изделий. Многих из беженцев я уже знаю в лицо и по именам. И они меня - тоже. Обращаются с множеством просьб, но самая главная одна: оказать им содействие в пересечении границы Евросоюза.