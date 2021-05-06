Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, заместитель председателя Национальной комиссии по правам ребенка Виктор Лискович 13 мая в администрации Советского района Минска проведет личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты Парламента.
Фото: БЕЛТА
Прием состоится с 11:00 до 13:00 по адресу: г. Минск, ул. Дорошевича, д. 8, каб. № 306. Предварительная запись по телефону 8 (017) 271-25-88.
Опубликовано:
565
Лискович 13 мая проведет личный прием граждан
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter