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Лискович 13 мая проведет личный прием граждан

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, заместитель председателя Национальной комиссии по правам ребенка Виктор Лискович 13 мая в администрации Советского района Минска проведет личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты Парламента.

Фото: БЕЛТА

Прием состоится с 11:00 до 13:00 по адресу: г. Минск, ул. Дорошевича, д. 8, каб. № 306. Предварительная запись по телефону 8 (017) 271-25-88.
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