Благодаря новым исследованиям датские ученые выяснили, что сыновья, чьи матери в период беременности имели лишний вес, с большей вероятностью могут столкнуться с бесплодием, передает "Медицина и наука" со ссылкой на издание Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.
В эксперименте участвовало около 9000 взрослых мужчин и женщин, из которых 9,4% участников имели проблемы с зачатием детей. Более подробное изучение данных и испытуемых показало, что риск бесплодия фиксировался в 1,4 раза чаще именно среди тех мужчин, чьи матери во время беременности имели лишний вес.
Примерно 12,5% пар страдают бесплодием, которое часто определяется как неудачная попытка забеременеть на протяжении года или дольше. В целом одна треть случаев бесплодия пар вызвана мужскими репродуктивными проблемами, одна треть – женскими репродуктивными проблемами, а одна треть – либо сочетанием, либо из-за неизвестных факторов.
Фото: pixabay.com
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Лишний вес будущей матери может стать причиной бесплодия у мальчиков
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