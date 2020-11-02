В Хойникском районе обезвредили дикую лису, которая напала на пенсионерку. Об этом сообщает УВД Гомельского района.
Фото носит иллюстративный характер
Инцидент произошел днем 31 октября в деревне Храпково. Дикая лиса на протяжении нескольких дней приходила на подворье и истребляла куриц. В один из дней 79-летняя владелица территории решила прогнать незваную гостью, однако та набросилась на женщину, а затем спряталась в сарае.
Пенсионерка вызвала сотрудников МЧС. Те в свою очередь сообщили в местное РОВД. Милиционеры, узнав, что лиса угрожала жизни и здоровью пенсионерки, и оценив внешний вид рыжей, характерный для бешенства, обезвредили животное при помощи огнестрельного оружия.
– Хозяйка подворья не пострадала. Выяснилось, что дикое животное наведывалось к ней на территорию на протяжении 3 суток. До этого приходила на соседский участок, но оттуда хозяевам удалось ее прогнать. К слову, оба дома находятся совсем не на окраине деревни, – сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Труп животного передали работникам ветеринарной станции для проведения экспертизы.
Фото: pixabay.com
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Лиса напала на пенсионерку в Хойникском районе
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