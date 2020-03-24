Linkin Park даст сегодня онлайн-концерт для своих поклонников

Американская рок-группа Linkin Park даст во вторник онлайн-концерт в честь 20-летия альбома "Hybrid Theory". Об этом говорится в сообщении на странице группы в соцсети.

Вы сможете увидеть никогда не издававшиеся концертные съемки 2001 года, говорится в сообщении группы. Начало концерта в 21.00 по минскому времени.

Группа была основана в 1996 году, под названием Linkin Park она стала выступать с 2000-го. В 1999 году музыканты заключили контракт с Warner Bros. Records, а в 2000-м выпустили свой дебютный альбом Hybrid Theory. Всего было продано более 30 млн копий этой пластинки, а песня «Crawling» принесла коллективу премию «Грэмми» в номинации «Лучшее исполнение в стиле хард-рок».

В 2017 году совершил самоубийство вокалист группы Честер Беннингтон.