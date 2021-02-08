Линевич взял на контроль проблемы жителей Бешенковичского района

В общей сложности к Анатолию Константиновичу обратилось шесть человек с вопросами транспорта, ЖКХ, заработной платы, земельного и жилищного законодательства. Звонили и жители и из других районов.В очередной раз Сергей Криштафович, начальник участка «Поставы» филиала «Автотранспортное предприятие № 16 Глубокое» ОАО «Витебскооблавтотранс», попросил ужесточить контроль за перевозками пассажиров: под видом нерегулярного частного извоза процветает регулярный.Юрий Ефременко из Орши поднял вопрос оформления садового участка, а Любовь Пискунова из д. Сокорово озадачила оформлением страховки дома.На антисанитарию в одной из квартир в многоквартирном доме пожаловался Александр Буйлов из Бешенкович: неприятный запах, летают мошки не только на площадке, но и в квартире. Кроме того, он попросил решить вопрос с канализацией, которая регулярно забивается.Жительница райцентра Лилия Галай попросила разобраться с уголовным делом, заведенным на ее отца за то, что в октябре 2020 года он без спроса взял соседский велосипед, чтобы съездить на дачу, а затем вернул его. Сначала дали квитанцию на уплату штрафа, а позже выяснилось, что по каким-то причинам дело вернули на дополнительное расследование, хотя хозяин велосипеда претензий не имеет.О невыплате заработной платы с октября месяца заявил Евгений Костецкий из Бешенковичи, который отработал в одной витебской фирме на доверии, без оформления каких-либо документов.По итогам прямой телефонной линии и приема граждан Анатолий Константинович отметил, что есть вопросы, которые требуют дополнительного разбирательства, а есть и те, которые уже не однажды поднимались, по ним проведена работа, но людей не до конца устраивает принятое решение. Много и спорных, которые нужно рассматривать только в суде.– заключил Анатолий Линевич.