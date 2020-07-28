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Линевич провел "прямую линию" и прием граждан в Витебске

Помощник Президента –инспектор по Витебской области Анатолий Линевич провел прямую телефонную линию и прием граждан в администрации Железнодорожного района Витебска. 


К нему поступило 27 обращений. Генеральный директор ОАО «Доломит» Иван Бабак просил помочь реализовать инвестпроект стоимостью более 10 миллионов рублей:

 Мы выпускаем доломитовую муку, которая используется в сельском хозяйстве. Продукцию добываем в глубоком карьере «Гралево», где существенный приток подземных вод. Система водопонижения карьера работает на пределе. Насосную станцию нужно реконструировать.


Анатолий Линевич пообещал озвучить предложение на уровне Правительства:

 Продукция «Доломита» востребована, поэтому его модернизацией нужно заняться всерьез. От экономики предприятия напрямую зависит и зарплата работников.

Алексей Карбовский и его коллеги с марта не могут получить расчет в одной из частных строительных компаний. Более того, не могут уволиться и забрать трудовые книжки. Чтобы разрешить ситуацию, уверен помощник Президента, существуют законные административные рычаги:

 В том числе профсоюз нужно подключить. И дать возможность людям трудиться там, где они смогут заработать.

Также во время приема поднимались вопросы капитального ремонта старых хрущевок, продления маршрута городского автобуса, улучшения освещения в пригородном поселке Октябрьский. Были и предложения. К примеру, сделать так, чтобы санатории Витебщины могли принимать на оздоровление инвалидов-колясочников. Людям с ограниченными возможностями приходится ездить в Минскую или Брестскую области.






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Фото: Сергей ГОЛЕСНИК
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