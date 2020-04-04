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Линдси Лохан после 10-летнего перерыва выпустила новую песню

33-летняя американская актриса и певица Линдси Лохан после 10-летней паузы выпустила новую песню. Композиция называется "Back To Me".


Как написала певица на своей странице в соцсети, это песня о том, как открыть себя заново, "об уходе от суеты и движении вперед".

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Линдси из числа «молодых да ранних». В три года начала сниматься как модель, в 10 лет стала сниматься в сериалах, в 11 сыграла главную роль в комедии «Ловушка для родителей».

Снялась также в таких фильмах, как «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки», «Сумасшедшие гонки». Во время съемок последнего в 2004 году, когда ей было 18, Лохан выпустила свой первый поп-альбом “Speak”, который добрался до четвертого места чарта Billboard.

В 2019 году Лохан подписала контракт на выпуск третьего студийного альбома, который должен появиться в этом году.

Фото: facebook.com/LindsayLohan


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