«Лилль» впервые за десять лет выиграл чемпионат Франции по футболу

Чтобы не зависеть от исхода матча с участием ПСЖ, «Лилль» должен был в обязательном порядке побеждать на выезде «Анже». И он справился с этой задачей, выиграв со счетом 2:1.Задел на победу был сделан в первом тайме, по ходу которого «доги» дважды торпедировали ворота соперника усилиями Хонатана Дэвида (10-я минута) и Бурака Йылмаза (45+1).На первой добавленной к основному времени второго тайма минуте Анжело Фюльжени сократил отставание «Анже» в счете до минимума, но добиться большего эта команда не смогла.«Пари Сен-Жермен» в параллельном матче тоже победил, взяв верх над «Брестом» – 2:0. Но между «Лиллем» и ПСЖ все равно остался один балл, который и решил судьбу чемпионства в пользу «догов».Остальные матчи заключительного тура принесли такие результаты: «Ланс» – «Монако» – 0:0, «Лион» – «Ницца» – 2:3, «Мец» – «Марсель» – 1:1, «Нант» – «Монпелье» – 1:2, «Реймс» – «Бордо» – 1:2, «Ренн» – «Ним» – 2:0, «Сент-Этьен» – «Дижон» – 0:1, «Страсбур» – «Лорьян» – 1:1.По итогам чемпионата в Лигу чемпионов отобрались «Лилль», ПСЖ и «Монако», в Лигу Европы – «Лион» и «Марсель», а в Лигу конференций – «Ренн».Лучшим бомбардиром чемпионата Франции в третий раз подряд стал нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который забил 27 мячей.