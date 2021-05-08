«Лилль» победил «Ланс» и утвердился на первом месте в таблице футбольного чемпионата Франции

«Ланс», ведущий борьбу за попадание в ерокубковую зону, – далеко не подарок. Однако что-либо противопоставить «Лиллю» все же не смог.Героем встречи стал Бурак Йылмаз, оформивший голевой дубль на 4-й и 40-й минутах (первый мяч – с пенальти), а еще один раз отличился Джонатан Дэвид (60).Стоит отметить, что «Ланс» большую часть матча был вынужден играть в меньшинстве, так как на 35-й минуте был удален защитник этой команды Клеман Мишлен.Остальные встречи тура состоятся сегодня и завтра. Наибольшее внимание будет приковано к поединкам «Ренн» – ПСЖ, «Реймс» – «Монако» и «Лион» – «Лорьян».Во главе турнирной таблицы, повторимся, идет «Лилль», имеющий на данный момент 79 очков. Вслед за «догами» в группе лидеров последовательно располагаются «Пари Сен-Жермен» (75 баллов), «Монако» (71) и «Лион» (70). Именно эти четыре команды распределят между собой три комплекта наград, определив четвертого лишнего.