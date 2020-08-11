Донецкий "Шахтер" и "Севилья" вышли в полуфинал Лиги Европы

На "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене донецкий "Шахтер" разгромил швейцарский "Базель". "Горняки" открыли счет уже на 2-й минуте благодаря точному удару Жуниора Мораеса головой после подачи с углового. В оставшееся время украинская команда полностью контролировала ход игры и еще трижды огорчила голкипера соперника. Швейцарцы сумели ответить лишь голом престижа в компенсированное время.

(Мораес, 2, Тайсон, 22, Патрик, 75, с пенальти, Додо, 88; ван Волфсвинкел, 92+).Куда более напряженным оказалось противостояние на "МСВ-Арена" в Дуйсбурге, где встречались английский "Вулверхэмптон" и испанская "Севилья". "Волки" должны были выходить вперед на 13-й минуте игры, но Рауль Хименес не сумел переиграть Яссина Буну с 11-метровой отметки. Однако в дальнейшем севильцы доминировали на поле еще больше, чем "горняки" в параллельной игре. Команда Юлена Лопетеги владела мячом 73% времени и нанесла заметно больше ударов: 17 выстрелов против 6 у соперника (в створ5 против 2). Но реализовать перевес "Севилья" смогла только под занавес встречи: Лукас Окампос на ближней штанге замкнул навес Эвера Банега после розыгрыша корнера.(Окампос, 88).Днем ранее в полуфинал турнира вышли миланский "Интер", обыгравший леверкузенский "Байер" (2:1), а также "Манчестер Юнайтед", в дополнительное время дожавший "Копенгаген" (1:0).В первом полуфинале 16 августа "Севилья" сыграет с "Манчестер Юнайтед", а 17 августа силами померятся "Интер" и "Шахтер". Финал турнира состоится в Кёльне 21 августа.