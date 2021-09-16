Лидеры стран ОДКБ договорились укреплять внешние рубежи

Он рассказал, что на заседании в узком составе стороны провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, подвели итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период.– рассказал президент Таджикистана.Председательство в ОДКБ на следующий межсессионный период переходит к Армении.Фото пресс-службы МИД РФ