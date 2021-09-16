Лидеры стран ОДКБ договорились укреплять внешние рубежи

Лидеры стран ОДКБ сегодня на саммите в Душанбе договорились укреплять внешние рубежи. Об этом сегодня на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе заявил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает БЕЛТА.
Он рассказал, что на заседании в узком составе стороны провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, подвели итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период.
"Важное место в дискуссии занял вопрос, связанный с крайне сложной ситуацией в Афганистане. Все были едины во мнении, что афганская проблематика непосредственно влияет на ситуацию в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности. Мы договорились укреплять внешние рубежи ОДКБ и продолжить планировать и осуществлять комплекс мер, направленных на снижение уровня и нейтрализацию потенциальных угроз на пространстве Организации", – рассказал президент Таджикистана.
Председательство в ОДКБ на следующий межсессионный период переходит к Армении.
Фото пресс-службы МИД РФ