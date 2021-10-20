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  2. Лидеры стран ЕС проведут дискуссию по энергетическому кризису на саммите 21 октября

Лидеры стран ЕС проведут дискуссию по энергетическому кризису на саммите 21 октября

В четверг главы государств и правительств Евросоюза на саммите, который состоится в Брюсселе, проведут стратегическую дискуссию по энергетическому кризису в ЕС. Об этом пишет ТАСС.


Агентство приводит слова «высокопоставленного представителя ЕС», подтверждающие это: «То, что вопрос энергетического кризиса будет обсуждаться, мы объявили пару недель назад. Еврокомиссия предложила инструменты и меры, которые будут рассмотрены, чтобы понять, можем ли мы ограничить рост цен».

Уточняется также, что «это будет стратегическая дискуссия».

Вчера стало известно, что цена на газ в Европе снова выросла: стоимость голубого топлива 19 октября достигала отметки выше 1120 долларов за тысячу кубометров.
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Фото: РЕЙТЕР
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