Лидеры стран ЕС проведут дискуссию по энергетическому кризису на саммите 21 октября

В четверг главы государств и правительств Евросоюза на саммите, который состоится в Брюсселе, проведут стратегическую дискуссию по энергетическому кризису в ЕС. Об этом пишет ТАСС.
Агентство приводит слова «высокопоставленного представителя ЕС», подтверждающие это: «То, что вопрос энергетического кризиса будет обсуждаться, мы объявили пару недель назад. Еврокомиссия предложила инструменты и меры, которые будут рассмотрены, чтобы понять, можем ли мы ограничить рост цен».
Уточняется также, что «это будет стратегическая дискуссия».
Вчера стало известно, что цена на газ в Европе снова выросла: стоимость голубого топлива 19 октября достигала отметки выше 1120 долларов за тысячу кубометров.