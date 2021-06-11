Ведущая сила японской оппозиции, Конституционно-демократическая партия, выступает за отмену токийской Олимпиады или новую отсрочку с ее проведением. Об этом заявил лидер партии Юкио Эдано на транслировавшейся онлайн пресс-конференции в Японском клубе иностранных корреспондентов, пишет ТАСС.
"Угроза резкого расширения заражений COVID-19 остается реальной, – сказал он. – Мы считаем, что правительство нашей страны должно провести переговоры с Международным олимпийским комитетом об отмене Олимпиады или новой отсрочке на год". Лидер оппозиции в связи с этим указал на то, что правительство Японии имеет все законные полномочия для того, чтобы закрыть границы для спортсменов и членов делегаций.
В то же время он выразил надежду на то, что за год вакцинация в Японии и других странах даст надежные результаты, что позволит после отсрочки провести летние Игры в привычном формате.
Опросы общественного мнения показывают, что такую точку зрения поддерживает большинство японского населения. Например, за отмену или перенос Игр высказались две трети участников социологического исследования, проведенного в апреле информационным агентством Kyodo. В то же время правительство неоднократно заверяло, что Олимпиада в этом году пройдет в указанные сроки, хотя и с большими ограничениями. В частности, на нее уже решено не допускать иностранных болельщиков. Вопрос о присутствии на трибунах некоторого количества жителей Японии должен быть решен в июне.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и теперь запланированы на сроки с 23 июля по 8 августа 2021-го.
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Лидер ведущей партии оппозиции в Японии потребовал отмены или переноса Олимпиады
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