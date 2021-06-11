Лидер ведущей партии оппозиции в Японии потребовал отмены или переноса Олимпиады

, – сказал он.Лидер оппозиции в связи с этим указал на то, что правительство Японии имеет все законные полномочия для того, чтобы закрыть границы для спортсменов и членов делегаций.В то же время он выразил надежду на то, что за год вакцинация в Японии и других странах даст надежные результаты, что позволит после отсрочки провести летние Игры в привычном формате.Опросы общественного мнения показывают, что такую точку зрения поддерживает большинство японского населения. Например, за отмену или перенос Игр высказались две трети участников социологического исследования, проведенного в апреле информационным агентством Kyodo. В то же время правительство неоднократно заверяло, что Олимпиада в этом году пройдет в указанные сроки, хотя и с большими ограничениями. В частности, на нее уже решено не допускать иностранных болельщиков. Вопрос о присутствии на трибунах некоторого количества жителей Японии должен быть решен в июне.Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и теперь запланированы на сроки с 23 июля по 8 августа 2021-го.