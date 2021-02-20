Лидер ведущей партии ЕС выступил за запрет экспорта в США сырья для производства вакцин

Лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер считает, что необходимо ввести запрет на экспорт в Соединенные Штаты сырья для производства вакцин от коронавируса в случае отсутствия гарантий поставок препаратов в страны Евросоюза. Такое мнение он высказал в интервью газете Augsburger Allgemeine, сообщает ТАСС.

"Прививочный эгоизм, с которым мы сталкиваемся в США и отчасти в Великобритании, где-то понятен, но является тяжелым бременем", - отметил политик. - Если нет четких обещаний, что вакцины, произведенные в Европе, также вернутся в европейские страны, не должно быть экспортной лицензии на активные ингредиенты. Европа не должна проявлять малодушие".

Вместе с тем, по мнению главы ЕНП, промышленно развитым странам следует договориться о взаимно обязывающих поставках. "Пришло время для еще одного саммита G7, на котором экономически сильные западные государства рассмотрят и обеспечат функционирующие цепочки поставок и обсудят распределение доз вакцины по всему миру, - заметил Манфред Вебер. - ЕС этого хочет, однако если другие не готовы, мы должны подумать о запрете на экспорт".

Ранее Еврокомиссия (ЕК) объявила, что одобрила второй контракт с американской компанией Moderna на поставку дополнительных 300 млн доз вакцины от нового коронавируса. Кроме того, ЕК намерена подписать соглашение с германВ миреской компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer на поставку еще 300 млн доз вакцины.

По материалам БЕЛТА