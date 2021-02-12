Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Республики Беларусь, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, высказал мысль о том, что в основе конкуренции в политическом поле должны быть патриотизм и любовь к Родине:
– Недопустимо, чтобы политики призывали к санкциям. Это дикость. Я не представляю ни одной страны мира, где политики, которые, как они говорят, представляют национальные интересы, требуют ввести санкции в отношении собственного народа. Где это возможно? Я был во многих странах. В Государственной думе Российской Федерации четыре фракции. Но я не представляю, чтобы эти фракции приехали в Европу, кланялись по кабинетам, унижались и просили против своего народа ввести санкции. За это должна быть уголовная ответственность. Почему мы должны это прощать?
Олег Гайдукевич отметил, что он не понимает, как можно 26 лет занимать государственные должности, получать квартиры и медали, делать успешную государственную карьеру, а потом за один день предать и поменять свои взгляды. Это дикость. Поэтому, по его мнению, опираться нужно на идеологию и на людей, которые во что-то верят.
Свое выступление Олег Гайдукевич закончил личной историей:
– Мой дед – мне повезло его увидеть – ветеран войны, подпольщик. Мои дети его не увидели, но я расскажу им про него. Я что думаю: а что, если бы он сейчас был жив? И я думаю, что он бы заплакал, когда увидел, как в тех странах, которые учат нас сегодня демократии, сносят памятники и гордятся этим, когда пишут, что полицаи – это герои. Он бы заплакал. Но потом, я знаю, он бы прошел по улицам Минска, побывал в музее Великой Отечественной войны, посмотрел на праздник 9 Мая, стоял бы в этом году рядом с нами на этом параде и гордился бы, что он живет в Беларуси.
Фото: БЕЛТА
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Гайдукевич: в основе политической конкуренции должны быть патриотизм и любовь к Родине
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