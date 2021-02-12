Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.12
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гайдукевич: в основе политической конкуренции должны быть патриотизм и любовь к Родине

Гайдукевич: в основе политической конкуренции должны быть патриотизм и любовь к Родине

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Республики Беларусь, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, высказал мысль о том, что в основе конкуренции в политическом поле должны быть патриотизм и любовь к Родине:


– Недопустимо, чтобы политики призывали к санкциям. Это дикость. Я не представляю ни одной страны мира, где политики, которые, как они говорят, представляют национальные интересы, требуют ввести санкции в отношении собственного народа. Где это возможно? Я был во многих странах. В Государственной думе Российской Федерации четыре фракции. Но я не представляю, чтобы эти фракции приехали в Европу, кланялись по кабинетам, унижались и просили против своего народа ввести санкции. За это должна быть уголовная ответственность. Почему мы должны это прощать?

Олег Гайдукевич отметил, что он не понимает, как можно 26 лет занимать государственные должности, получать квартиры и медали, делать успешную государственную карьеру, а потом за один день предать и поменять свои взгляды. Это дикость. Поэтому, по его мнению, опираться нужно на идеологию и на людей, которые во что-то верят.

Свое выступление Олег Гайдукевич закончил личной историей:

–  Мой дед  – мне повезло его увидеть – ветеран войны, подпольщик. Мои дети его не увидели, но я расскажу им про него. Я что думаю: а что, если бы он сейчас был жив? И я думаю, что он бы заплакал, когда увидел, как в тех странах, которые учат нас сегодня демократии, сносят памятники и гордятся этим, когда пишут, что полицаи – это герои. Он бы заплакал. Но потом, я знаю, он бы прошел по улицам Минска, побывал в музее Великой Отечественной войны, посмотрел на праздник 9 Мая, стоял бы в этом году рядом с нами на этом параде и гордился бы, что он живет в Беларуси.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
БУТБ рассчитывает увеличить товарооборот Беларуси и регионов России
Сыромолотова: патриотизму нельзя научить, его можно только воспитать собственным примером
Гюнешь порадовала поклонников новой композицией
Рачковский: «Моя хата с краю» – самый ужасный принцип
Председатель Брестского райкома профсоюза работников АПК: идеи Всебелорусского народного собрания близки абсолютному большинству белорусов
Лукашенко о ситуации с санаторием «Беларусь» и Литве: мы должны защитить своих людей
Лабаноўскі: што значыць быць патрыётам сваёй краіны?
Резолюция VI Всебелорусского народного собрания
Лукашенко одобрил предложение установить праздник – День народного единства
Обращение участников VІ Всебелорусского народного собрания к соотечественникам
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
О, спорт, тяжко с тобой
Лукашенко поручил навести порядок с ценообразованием в аптеках
Лукашенко: целевому набору в вузы быть – это однозначно
Работы Михаила Филипповича экспонируются в Национальном художественном музее
В Большом театре решили окрылить зрителей светлыми чувствами
Лукашенко высказался о сохранении страной нейтралитета и изменении законодательства по пресечению массовых беспорядков
Президент поручил Минюсту подготовить предложения по перерегистрации политических партий
Лукашенко: мы продолжим диалог, который начали на ВНС
Голиков: ВНС должно быть диалоговой площадкой для удовлетворения общественных запросов
Лукашенко: ВНС помогает власти не отрываться от жизни обычных людей
Лукашенко: надо встречаться и надо общаться
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Слово теперь оружие
Делегат ВНС Ивана Жигон: единство – залог вашего психофизического здоровья
Лукашенко: говоря о возможных преобразованиях, мы должны исходить из собственных национальных интересов
Лукашенко прокомментировал подходы к воспитанию детей и молодежи
Лукашенко: умные люди в критической ситуации объединяются и идут за лидером, мы должны сплотиться
Лукашенко о политической амнистии: у нас не было и нет политических заключенных
Налоговики – за: нужно развивать бизнес в регионах, чтобы росли доходы населения
Лукашенко: делегаты ВНС формируют повестку дня
Лукашенко: сегодня не время для сомнительных экспериментов
По итогам работы за 2020 год Могилевская таможня признана лучшей в системе таможенных органов страны
Делегат ВНС предложил закрепить в Конституции информационный суверенитет Беларуси
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Санкции – это госизмена
За 2020 год в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 248,9 млн рублей
Симоненко: белорусским народом движет желание, чтобы страна была процветающей, а народ – счастливым
Данилович: позволить фальсифицировать нашу историю – значит плюнуть в собственную душу
Лукашенко: будущее Беларуси – в наших руках
Делегат ВНС: предлагаю принять решение о присвоении Лукашенко звания Героя Беларуси
Особый правовой статус ВНС будет закреплен законодательно
Макаревич: Беларусь – страна возможностей, в которой добиться успеха может каждый
Гайдукевич: в основе политической конкуренции должны быть патриотизм и любовь к Родине
Гайдукевич: нам нужен закон об иностранных агентах, он назрел
В Брестском театре драмы прошли премьерные показы спектакля «Олеся» по мотивам повести Александра Куприна
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
С Трампом, хоть и без него
Данилович: белорусы должны иметь собственный взгляд на историческое прошлое
Шпаковский: вижу, что люди готовы разделить с Главой государства ответственность за будущее страны на переходный период
Эксперт о ВНС: общение глаза в глаза – самый эффективный вид диалога
Авторы
СКАНИРУЙТЕ