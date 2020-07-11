Лидер КПБ Сокол: мы не дадим деструктивным силам дестабилизировать ситуацию в Беларуси

Как извне, так и внутри страны определенные силы пытаются негативно влиять на общественно-политические и социально-экономические процессы, которые происходят в Беларуси. Но белорусские коммунисты не дадут деструктивным силам дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом перед началом второго заседания XIII съезда Коммунистической партии Беларуси, проходящего сегодня в Минске, сообщил журналистам первый секретарь ЦК КПБ Алексей Сокол.

Руководитель КПБ подчеркнул:

- Мы сегодня заявляем, что твердо поддерживаем Главу государства Александра Григорьевича Лукашенко и выдвижение его на пост Президента Республики Беларусь. Коммунисты Беларуси неравнодушны к тем процессам, которые происходят сегодня в нашей стране. И мы всегда участвуем как в экономике, так и в политическом поле. Не остается без внимания, что и извне, и внутри страны пытаются негативно влиять на общественно-политические и социально-экономические процессы, которые происходят в стране. И мы не дадим деструктивным силам дестабилизировать ситуацию в Беларуси.

Алексей Сокол заверил представителей медиа:

- Коммунисты выступают за процветание, динамичное развитие, мир стабильность и, конечно, независимость нашей страны.

Делегаты сегодняшнего партийного форума намерены обсудить вопрос об участии Коммунистической партии Беларуси в избирательной кампании нынешнего года. В программе съезда также - отчет Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПБ и информация о работе Совета КПБ за тот же период.