Лидер группы «Галасы ЗМеста» об участии в «Евровидении»: в следующий раз поедем!

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Музыкальный коллектив «Галасы ЗМеста» должен был представлять нашу страну на «Евровидении», но организаторы конкурса запретили группе участвовать в мероприятии. Ведущий программы Вадим Шепет поинтересовался у гостя «Будней», была ли у коллектива обида за это на организаторов «Евровидения».– с улыбкой ответил Дмитрий Бутаков.Музыкант добавил, что поклонники «Галасоў ЗМеста» на ситуацию отреагировали нормально и очень сильно поддерживают коллектив.Дмитрий Бутаков рассказал слушателям и зрителям «Будней», как группа пришла к написанию песен на злободневную тематику:И останавливаться «Галасы ЗМеста», как утверждает лидер коллектива, не собираются.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.