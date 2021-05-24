Лидер группы «Галасы ЗМеста» об участии в «Евровидении»: в следующий раз поедем!

Музыкальный коллектив «Галасы ЗМеста» должен был представлять нашу страну на «Евровидении», но организаторы конкурса запретили группе участвовать в мероприятии. Ведущий программы Вадим Шепет поинтересовался у гостя «Будней», была ли у коллектива обида за это на организаторов «Евровидения».
– Я бы не сказал, что у нас была какая-то обида или огорчение. У нас ведь работа не прерывается: как писали песни, так и пишем до сих пор. Расстроились, конечно, но больше из-за того, что тянулась волынка. То едем, то не едем, то опять едем, то опять нет… Ничего страшного. В следующий раз поедем! – с улыбкой ответил Дмитрий Бутаков.
Музыкант добавил, что поклонники «Галасоў ЗМеста» на ситуацию отреагировали нормально и очень сильно поддерживают коллектив.
Дмитрий Бутаков рассказал слушателям и зрителям «Будней», как группа пришла к написанию песен на злободневную тематику:
– В течение первой недели событий августа 2020-го я посмотрел, что творится, и [творчество] само невольно вырвалось. Попробовали записать одну песню, другую – так и пошло.
И останавливаться «Галасы ЗМеста», как утверждает лидер коллектива, не собираются.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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