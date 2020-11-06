Лидер белорусского ветеранского тенниса Владимир Войтович: «Теннис – спорт долголетия»

На днях в Санкт-Петербурге прошел международный ветеранский теннисный турнир категории ITF Seniors – INKON CUP 2020, на котором отлично выступили белорусские спортсмены.
В одиночном разряде у мужчин в категории 40+, где выступают теннисисты старше сорока, белорус Дмитрий Пальчунов уверенно выиграл золото. Серебро у женщин в категории 45+ досталось Наталье Лапуть, а в категории 75+ у мужчин второе место занял наш прославленный ветеран Владимир Войтович.
В отличие от большинства участников подобных турниров Владимир Александрович Войтович никогда не был профессиональным спортсменом. Он известный врач-нефролог, кандидат медицинских наук, посвятивший жизнь спасению людей.
– Я Близнец по гороскопу, и потому у меня, кроме основных занятий (студенчество, а затем работа в клинике) всегда была «вторая жизнь», – рассказывает он. – В юности я играл в баскетбол, в том числе за сборную Белорусского мединститута. В те же годы я руководил небольшим джазовым ансамблем, в котором в 1968–1970-х годах играл на тромбоне Михаил Финберг. Но когда я пришел в клинику и стал заниматься наукой, то понял, что медицина такая вещь, рядом с которой музыка не может иметь продолжения. Но потребность в «двойной жизни» оставалась, она и привела меня в теннис.
Любопытствую, как же это произошло.
– Я работал в почечном центре минской 4-й-клиники под руководством академика Николая Евсеевича Савченко, который в те времена был еще и министром здравоохранения БССР. В 1978 году мой коллега уролог Изаокас Скобеус пригласил меня на стадион «Динамо», чтобы я посмотрел, как играют в большой теннис. И как только я это увидел, сразу понял, что это мой вид спорта.
Владимиру Александровичу было уже немного за 30, но он быстро прогрессировал и вскоре стал одним из лучших теннисистов-любителей в БССР.
– В те годы я много встречался с мастерами спорта СССР, и это позволяло мне быстро расти, – признается он. – Меня даже «подставляли» в матчи против будущей звезды Наташи Зверевой. Тогда ей было 12, а в 18 она стала пятой ракеткой мира.
Потом наступило время турниров.
– В 1990-е годы появились международные турниры в Москве, – рассказывает Владимир Александрович, – а в 1993 году я первым на территории СНГ стал организовывать так называемые сеньорские, или ветеранские, турниры, где участвуют в основном бывшие теннисисты в категориях после 35–40–45–50–55–60–65–70–75–80 лет. Таких турниров, которые проходят под эгидой Международной теннисной Федерации (ITF), в мире более 450, они проходят в 70 странах, и участвуют в них не менее 25 тысяч человек. В 1998–2004 годах, когда я был вице-президентом Белорусской теннисной федерации, мне удалось организовать целую серию подобных турниров на территории Республики Беларусь: в Минске (Belarus Open), в Барановичах, Витебске, Гомеле, Логойске, Лиде. Достаточно сказать, что в 2019 году на сеньорском турнире в Лиде собрались участники из 14 стран, включая такие экзотические, как Австралия, Япония, Бразилия, а также государства Европы.
– Но вы ведь не только организовываете, но играете и побеждаете!
– Это правда! Мне удавалось на протяжении многих лет выигрывать национальные турниры, в 2005 году завоевать титул чемпиона России, побеждать на турнирах в Санкт-Петербурге, Латвии и других местах. Посчастливилось участвовать в пяти чемпионатах мира, европейских командных и личных турнирах. Мой лучший результат – 79-я ракетка мира.
– Ходят слухи, что именно вы открыли теннисный талант юной Виктории Азаренко…
– В 2002 году мне поступило предложение возглавить небольшой теннисный клуб «Белтехэкспорт», где меня посетила идея поставить в пару к четырнадцатилетней Оле Говорцовой (в тот год ее признали лучшим игроком Европы в категории 14+) тринадцатилетнюю Вику Азаренко. Под руководством знаменитого белорусского теннисного тренера Надежды Сергеевны Дроздовой нам удалось достичь высоких результатов. Достаточно сказать, что с этими юными звездочками мирового юниорского тенниса мы в 2004 году выиграли Уимблдон в парном разряде. С тех пор меня заметили не только как теннисиста и организатора, но и как педагога.
– Говорят, что в любительский теннис играют политики и другие известные люди. Случалось ли вам сталкиваться с ними на корте?
– В 2005 году я был приглашен на Губернаторский турнир в Санкт-Петербург, где мне довелось играть в паре с тогдашним губернатором Валентиной Матвиенко, а также с послами, депутатами, космонавтами и другими известными людьми. В 1989 году в Юрмале мне повезло быть на корте с Борисом Николаевичем Ельциным. Из известных российских деятелей искусства очень прилично играют в теннис режиссер Никита Михалков и композитор Максим Дунаевский. Разумеется, это уже не такой соревновательный теннис, как истинно сеньорский, но он объединяет множество людей самых разных профессий. И главное, все играющие в эту замечательную игру объединены одной общей любимой целью.
– Какой же?
– Долголетие! Активное долголетие! Кроме удовлетворения личных амбиций теннис – это еще и прекрасное средство продления жизни.
Фото из личного архива Владимира Войтовича
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Лидер белорусского ветеранского тенниса Владимир Войтович: «Теннис – спорт долголетия»
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