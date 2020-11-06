Лидер белорусского ветеранского тенниса Владимир Войтович: «Теннис – спорт долголетия»

В одиночном разряде у мужчин в категории 40+, где выступают теннисисты старше сорока, белорус Дмитрий Пальчунов уверенно выиграл золото. Серебро у женщин в категории 45+ досталось Наталье Лапуть, а в категории 75+ у мужчин второе место занял наш прославленный ветеран Владимир Войтович.В отличие от большинства участников подобных турниров Владимир Александрович Войтович никогда не был профессиональным спортсменом. Он известный врач-нефролог, кандидат медицинских наук, посвятивший жизнь спасению людей.– рассказывает он. –Любопытствую, как же это произошло.Владимиру Александровичу было уже немного за 30, но он быстро прогрессировал и вскоре стал одним из лучших теннисистов-любителей в БССР.Потом наступило время турниров.– рассказывает Владимир Александрович, –Фото из личного архива Владимира Войтовича