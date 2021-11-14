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  2. Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика

Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика

Стали известны подробности о состоянии здоровья бывшего президента Грузии Саакашвили. Об этом сообщает РИА Новости

Фото: РИА Новости

Личный врач политика Николоз Кипшидзе, что Саакашвили не смог встать с постели, у него очень сильная слабость и он лежит: 

- Я посетил его в камере, потому что он не мог спуститься в комнату встреч. Ему немного трудно говорить.

Кипшидзе, как и адвокаты и оппозиционеры в Грузии утверждает, что экс-президенту необходима срочная госпитализация в гражданскую клинику.

Специальная пенитенциарная служба в своем заявлении опровергла эту информацию отметив, что состояние здоровья Саакашвили стабильное и он находится под постоянным наблюдением медперсонала. По данным ведомства, политик находится в палате рядом с реанимационным отделом и в случае ухудшения здоровья ему окажут немедленную помощь.

Напомним, Михаил Саакашвили голодает с 1 октября. Ранее политик сообщил, что готов прекратить голодовку в случае, если его переведут из тюремной больницы в гражданскую.
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