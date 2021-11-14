Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика

Личный врач политика Николоз Кипшидзе, что Саакашвили не смог встать с постели, у него очень сильная слабость и он лежит:Кипшидзе, как и адвокаты и оппозиционеры в Грузии утверждает, что экс-президенту необходима срочная госпитализация в гражданскую клинику.Специальная пенитенциарная служба в своем заявлении опровергла эту информацию отметив, что состояние здоровья Саакашвили стабильное и он находится под постоянным наблюдением медперсонала. По данным ведомства, политик находится в палате рядом с реанимационным отделом и в случае ухудшения здоровья ему окажут немедленную помощь.Напомним, Михаил Саакашвили голодает с 1 октября. Ранее политик сообщил, что готов прекратить голодовку в случае, если его переведут из тюремной больницы в гражданскую.