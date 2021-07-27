Личный прием граждан состоится 28 июля в ГПК

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Личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции органов пограничной службы, пройдет с 8.00 до 13.00.Предварительная запись на прием осуществляется по адресу: г. Минск, ул. Володарского, д. 24, кабинет №406, а также по телефону 8 (017) 329-18-76.