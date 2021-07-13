Личный прием граждан с участием заместителя председателя Государственного пограничного комитета генерал-майора Сергея Новикова состоится в среду, 14 июля. Такая информация опубликована на сайте Госпогранкомитета.
Во время мероприятия Сергей Новиков ответит на вопросы, относящиеся к компетенции органов пограничной службы. Перед личным приемом необходимо предварительно записаться по адресу: г. Минск, ул. Толбухина, 21, кабинет 221, или по номеру 8 (017) 287-06-46.
Фото: БЕЛТА
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Личный прием граждан 14 июля пройдет в ГПК
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