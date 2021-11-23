Личные приемы граждан 24 ноября проведут зампредседатели ГПК

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Вопросы, относящиеся к компетенции органов пограничной службы, можно задать с 8:00 до 13:00.Предварительная запись на прием к Роману Подлиневу осуществляется по адресу: г. Минск, ул. Володарского, 24, а также по телефону 8 (017) 329-18-76.Предварительная запись на прием к Игорю Печеню осуществляется по адресу: г. Минск, ул. Толбухина, 21, а также по телефону 8 (017) 287-06-82.