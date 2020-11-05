В южнокорейской компании LG ведется разработка смартфона, экран которого можно сворачивать в корпус, пишет РИА Новости.
Новое устройство появится под торговой маркой LG Rollable, которая зарегистрирована корейцами в Европе. Ожидается, что в гаджете будет установлен дисплей, экран которого можно растянуть по краям. При обычном пользовании смартфон будет похож на привычный мобильный телефон.
Устройство, предположительно, поступит в продажу в начале следующего года. Подробности о гаджете станут известны тогда же.
Фото: pixabay.com
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LG разработает смартфон со сворачиваемым экраном
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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