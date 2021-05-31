Последний день весны текущего года стал заключительным в истории мобильного подразделения LG. Компания официально прекратила производство смартфонов и планшетов. Единственный специализированный завод во Вьетнаме будет заниматься сборкой бытовой техники, сообщает РИА Новости.
Последними разработанными смартфонами в истории LG стали Velvet 2 Pro и LG Rollable. Устройства не пустили в свободную продажу. Несколько тысяч гаджетов компания распродает среди своих сотрудников в Южной Корее.
Площадка во Вьетнаме с 2015 года является основной для производства мобильной электроники LG. Там разрабатывают не только мобильные устройства, но и модули камер, дисплеи и крупную бытовую технику. Она станет основным направлением завода после 31 мая текущего года.
Фото: pixabay.com
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LG официально свернула производство смартфонов и планшетов
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