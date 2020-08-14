"Лейпциг" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв "Атлетико"

Следующим соперником клуба из Германии станет французский "Пари Сен-Жермен", сообщает ТАСС.

Германский "Лейпциг" обыграл испанский "Атлетико" со счетом 2:1 в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

В составе победителей мячи забили Дани Ольмо (51-я минута) и Тайлер Адамс (88), для которого этот гол стал дебютным за "Лейпциг". У проигравших отличился Жоау Фелиш (70, с пенальти).

К слову, для Ольмо этот матч стал первым за клуб в еврокубках. Фелиш вышел на поле на 58-й минуте, португалец реализовал пенальти, который сам же и заработал.