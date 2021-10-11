Lexus раскрыл подробности о кроссовере NX второго поколения для рынка России

Новое транспортное средство сохранило черты предшественника, но приобрело более зрелый внешний вид. В России базовым двигателем остался двухлитровый атмосферник мощностью 150 л.с., работающий в тандеме с вариатором и передним приводом. Промежуточный вариант NX 250 оснащается 2,5-литровой «четверкой» мощностью 199 л.с. и 8‐ступенчатым «автоматом». В Lexus NX 350 установлен турбомотор 2.4 отдачей 279 л.с. Автомобиль также оснащен 8-ступенчатным «автоматом». Обе машины по умолчанию идут с приводом на все четыре колеса, а вот гибридного исполнения в этот раз не предусмотрено. Подробностей об оснащении самой доступной модели NX 200 пока нет.Lexus NX 250 предложат в четырех комплектациях. Начальная Comfort имеет медиасистему с экраном на 9,8 дюйма, двухзонный климат-контроль, светодиодные фары, кнопку запуска двигателя, систему бесключевого доступа и комплекс систем безопасности Lexus Safety System+. Версия Executive – 14-дюймовый экран медиасистемы с навигацией, беспроводная зарядка, электропривод передних сидений и рулевой колонки.Комплектация Premium дополнена отделкой сидений перфорированной кожей, панорамной крышей, а также камерами кругового обзора и фоновой подсветкой салона. В топовой версии Luxury кроссовер оснастили цифровым зеркалом заднего вида, проекционным дисплеем, электроприводом двери багажника и аудиосистемой Mark Levinson. Отделка салона деревянным шпоном.Lexus NX 350 будет иметь только две богатые комплектации. Модель поставляется с пакетом оснащения F Sport, который включает бамперы иного дизайна, эксклюзивную отделку решетки радиатора, 20-дюймовые колесные диски, а также спортивные передние сиденья с усиленной боковой поддержкой, логотипы F Sport на рулевом колесе и селекторе КПП, а также накладки на педали.Комплектация Lexus NX 350 F Sport Premium получила сиденья первого ряда с механической регулировкой в шести направлениях, электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти.В комплектации Lexus NX 350 F Sport Luxury сиденья первого ряда получили электрорегулировку в восьми направлениях, были добавлены внутрисалонное зеркало заднего вида с функцией показа изображения с камеры заднего вида, электропривод багажной двери и бесключевой доступ.К комплексу Lexus Safety System+ добавлена система мониторинга слепых зон (BSM) с системой безопасного выхода из автомобиля (SEA), система автоматической смены полосы движения при помощи включения поворотника (LCA) и система помощи при выезде вперед с функцией визуального и звукового оповещения о приближающемся сбоку автомобиле. Цены и подробная информация о комплектациях должны появиться уже в середине октября.Фото: скриншот видео