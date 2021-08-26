Левандовский: революция в Беларуси не сработала потому, что ее не поддержал народ

Об этом заявил блогер и политолог Олег Левандовский в эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.
События, происходившие в нашей стране в прошлом году, гость эфира назвал пародией на буржуазную революцию.
– Если взять стандарт революции, то он подразумевает полную смену элит, социального и политического устройства. Нам это грозило. Если бы произошла коренная смена социального строя, мог бы возникнуть дикий рыночный капитализм. Если бы изменилось политическое устройство и поменялись элиты, наблюдались бы серьезные перемены в экономике страны, – пояснил он.
Собеседник считает, что революция не случилась потому, что ее не поддержал народ.
– Все закончилось. Но временами было неприятно и опасно, – добавил он.
Олег Левандовский родился в Украине, в детстве жил в Беларуси, потом в Латвии, где работал преподавателем политологии (специализация – революции). В 1992 году вернулся в Беларусь, стал индивидуальным предпринимателем. Сейчас активно ведет страницу в соцсети Facebook, где делится своей точкой зрения по поводу происходящих в стране событий.
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