Левандовский: революция в Беларуси не сработала потому, что ее не поддержал народ

События, происходившие в нашей стране в прошлом году, гость эфира назвал пародией на буржуазную революцию.– пояснил он.Собеседник считает, что революция не случилась потому, что ее не поддержал народ.– добавил он.Олег Левандовский родился в Украине, в детстве жил в Беларуси, потом в Латвии, где работал преподавателем политологии (специализация – революции). В 1992 году вернулся в Беларусь, стал индивидуальным предпринимателем. Сейчас активно ведет страницу в соцсети Facebook, где делится своей точкой зрения по поводу происходящих в стране событий.Фото: скриншот