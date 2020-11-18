Знаменитый российский певец пополнил ряды звезд, которые столкнулись с финансовыми трудностями на фоне пандемии. Об этом сообщает Super.ru.
В недавнем интервью артист пожаловался, что не только тяжело переболел коронавирусной инфекцией, но и оказался в трудном материальном положении. По словам певца, многие его коллеги буквально занимают у друзей, чтобы не жить в нищете.
–Я не говорю о наших 20–30 звездах – да, они накопили какие-то деньги, но остальные-то люди бедствуют. Семь или восемь месяцев нет концертов, нет средств к существованию, у людей на хлеб нет. Притом мы платим налоги – никто же их не отменяет. Эти же бедные артисты платят транспортный налог, налог на недвижимость, если кто-то купил, не дай бог, какую-то хибару, – поделился Лещенко.
Фото: Super.ru
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Лев Лещенко пожаловался на трудное материальное положение
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